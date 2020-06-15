Об этом сообщили в Офисе Президента.
Как сообщалось ранее, в среду, 10 июня, состоялась заседание Трехсторонней контактной группы при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской области от Украины. Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации будут принимать участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.
По предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау был объявлен перерыв в заседании. Сегодня, 15 июня, переговоры продолжились. Стороны обсудили итоги работы социально-экономической группы.
Во время встречи украинская делегация подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также необходимость восстановление систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.
Также украинская сторона подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.
“Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений”, — отметили в Офисе Президента.
Помимо этого, представители Украины настаивали на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях.
Кроме того, украинская делегация подчеркнула, что считает крайне важным водоснабжение для потребителей в Луганской области.
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- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко предстоящий визит Президента Владимира Зеленского. Предварительно визит запланирован на октябрь.