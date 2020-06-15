Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу выступила за полное восстановление действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Как сообщалось ранее, в среду, 10 июня, состоялась заседание Трехсторонней контактной группы при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской области от Украины. Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации будут принимать участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.

По предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау был объявлен перерыв в заседании. Сегодня, 15 июня, переговоры продолжились. Стороны обсудили итоги работы социально-экономической группы.

Во время встречи украинская делегация подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также необходимость восстановление систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.

Также украинская сторона подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

“Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений”, — отметили в Офисе Президента.

Помимо этого, представители Украины настаивали на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях.

Кроме того, украинская делегация подчеркнула, что считает крайне важным водоснабжение для потребителей в Луганской области.