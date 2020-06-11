Об этом сообщает пресс-служба Президента.
В начале дискуссии украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в очередной раз подчеркнула приоритетность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.
В рамках рабочей группы по вопросам безопасности украинская сторона вновь акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории.
Украинская делегация также подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии в районе населенного пункта Петровское, который произошел 2 июня 2020.
В очередной раз была подтверждена готовность Украины открыть два новых КПВВ по гуманитарным соображениям.
Украинская делегация предложила провести дополнительное заседание безопасности группы для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.
В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская сторона заявила о возможности проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.
Впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных минскими договоренностями консультаций. Отдельные районы Донецкой области представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганской области – глава Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.
Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта.
Украинская сторона проинформировала участников консультаций, советники украинской делегации – представители ОРДЛО Украины примут участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.
В рамках гуманитарной группы обсуждался вопрос открытия КПВВ в адаптивном режиме.
По предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау объявлен перерыв по техническим причинам до понедельника, 15 июня.
- Напомним, ранее в Сети появился согласованный в Минске документ о создании “консультативного совета” с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Он был подписан руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверял, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.
- Также он рассказал, кто сможет представлять Донбасс в “консультативном совете” в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.