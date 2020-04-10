Как сообщалось ранее, в Албании в ночь 26 ноября, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого пострадали сотни людей.

31 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Албании помощи в размере 10 млн в качестве гуманитарной помощи для преодоления последствий землетрясения.

Спустя 4,5 месяца после инцидента и 2,5 месяца после публикации указа президента, премьер-министр Денис Шмыгаль подписал распоряжении о выделении этих средств.

“Во исполнение Указа Президента Украины от 31 января 2020 № 32 “О предоставлении гуманитарной помощи Республике Албания” выделить Министерству иностранных дел 10 млн гривен для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания”, — говорится в распоряжении.

В соответствии с документом, Министерству иностранных дел поручено до 30 мая 2020 года перевести эти средства и подать отчет о выполнении распоряжения.