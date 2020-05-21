В Сети распространили фейк о том, что в ближайшее время украинцам, у которых есть задолженность за коммунальные услуги, будут взламывать двери без решения суда.

Об этом сообщают #Буквы.

В течение последних двух дней в социальных сетях и анонимных Telegram-каналах активно распространялась неправдивая и/или неточная информация о том, что якобы в ближайшее время представители органов власти получат право несанкционированно попадать в дома тех, у кого есть задолженность за коммунальные услуги, чтобы отключить потребителя от их предоставления.

Некоторые авторы публикаций утверждали, что такое право уже предоставлено:

Другие заявляли, что такое право будет предоставлено в скором времени:

Однако оба эти утверждения являются неправдивыми и вводят в заблуждение.

Как дела обстоят на самом деле?

20 мая Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг”. Проектом предлагается внести изменения в ряд Законов Украины, в частности — в Закон “О жилищно-коммунальных услугах”. Среди прочего, предлагается дополнить часть пятую статьи 29 Закона абзацем следующего содержания: “Несанкционированный доступ к жилью, иному объекту недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой собственник (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя”.

То есть, парламенту предлагается предоставить органам местной власти возможность попасть в жилье без согласия его жителя с целью отключение от какой-либо коммунальной услуги.

В настоящее время несанкционированный доступ в жилье возможен только для правоохранителей (по решению суда) и для спасателей (в случае аварийной ситуации).

Предложение, в котором говорится о предоставлении такой возможности коммунальщикам, было раскритиковано Главным научно-экспертным управлением парламента.

В выводах управления касательно указанного законопроекта отмечается, что “целесообразность этих изменений выглядит дискуссионной”. Указывается также, что это предложение противоречит 30 статье Конституции Украины относительно неприкосновенности жилища и не согласуется с Уголовно-процессуальным кодекса Украины.

“Положение не согласуется также ч. 1 ст. 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины, согласно которой никто не вправе проникнуть в жилище или другое владение лица с любой целью, иначе как только по добровольному согласию лица, ими владеет, или на основании постановления следственного судьи”, — говорится в выводах экспертов.

Помимо того, в управлении отметили, что предложение не учитывает требования ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которой провозглашено, что каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и корреспонденции.

“Органы государственной власти не могут вмешиваться в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц”, — считают специалисты.

В управлении также отметили, что в предложении отсутствуют оговорки относительно компенсации причиненного потребителю вреда, в частности, при осуществлении проникновения в жилище. В соответствии с вышеизложенным, эксперты призывают откорректировать эти пункты.

На данный момент Закон, предусматривающий внедрение таких изменений, был принят только в первом чтении. В процессе рассмотрения законопроекта от предложения касательно несанкционированного доступа в жилье для органов государственной власти могут отказаться, а также сам законопроект может быть, например, не принят парламентом, отправлен на доработку, ветирован Главой государства.

Сейчас дата повторного рассмотрения законопроекта неизвестна, как и вероятно время вступления Закона в силу. Следовательно, пока нельзя утверждать, что украинцам будут взламывать двери за долги по коммуналке, а также уверять, что это начнет происходить в скором времени.