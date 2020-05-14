Украинцы из приграничных районов продолжат ездить в Беларусь по внутренним паспортам

Граждане Украины, которые являются жителями приграничных районов, смогут и после 1 сентября ездить в Беларусь по внутренним паспортам.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Так, 13 мая Кабинет министров Украины частично остановил действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан. В частности, с 1 сентября граждане Украины не смогут пересекать границу с Беларусью по внутреннему украинскому паспорту. Эти изменения касаются только выезда с территории Украины в Беларусь. Пересечь границу в обратном направлении и в дальнейшем можно по внутренним паспортам.

“Для граждан Украины – жителей приграничных районов Украины остается в силе режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12.12.1998”, – отметили в МИД.

При этом, запланированные изменения режима поездок не касаются граждан Беларуси.