Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, с 1 сентября граждане Украины не смогут пересекать границу с Беларусью по внутреннему украинскому паспорту.
Следует отметить, что изменения касаются только выезда с территории Украины в Беларусь. Пересечь границу в обратном направлении и в дальнейшем можно по внутренним паспортам.
Правительство также поручило Министерству иностранных дел проинформировать правительство Республики Беларусь о прекращении действия соответствующего пункта Соглашения о безвизовых поездках граждан.
- После окончания пандемии коронавируса и открытия странами Европы своих границ у украинцев не должно возникнуть проблем с использованием безвизового режима.