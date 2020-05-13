Кабинет министров Украины сегодня на заседании частично приостановил действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, с 1 сентября граждане Украины не смогут пересекать границу с Беларусью по внутреннему украинскому паспорту.

Следует отметить, что изменения касаются только выезда с территории Украины в Беларусь. Пересечь границу в обратном направлении и в дальнейшем можно по внутренним паспортам.

Правительство также поручило Министерству иностранных дел проинформировать правительство Республики Беларусь о прекращении действия соответствующего пункта Соглашения о безвизовых поездках граждан.