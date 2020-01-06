В Национальном банке Украины сообщают, что украинцы четыре года подряд продают больше иностранной валюты, чем покупают.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Уточняется, что объем межбанковского рынка валют в 2019 году превзошел 94 млрд дол. США. В сравнении с прошлым годом объем межбанковских операций вырос в полтора раза. Это втрое превышает показатель 2015 года.

“Увеличение объемов межбанка является свидетельством макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности страны. Важным двигателем этого процесса является также валютная либерализация, которую Национальный банк проводит на протяжении последних лет”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что рост экспортных мощностей Украины, внешние привлечения частного и государственного сектора дали возможность НБУ установить рекорд по покупке валют на межбанке, который составил 7,9 млрд дол. США.

“Позитивной осталась и ситуация на наличном рынке. Уже 4 года подряд граждане продают валюты больше, чем покупают. В 2019 году эта позитивная разница составляла 177 млн дол. США. Объем наличного рынка в целом вырос болеем чем на 40%”, – говорится в сообщении.

Также в Нацбанке утверждают, что “украинцы постепенно привыкают к плавающему курсу гривны”.