Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в июне Центром Разумкова.
Согласно данным опроса, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия “Слуга народа”. За нее готовы отдать свой голос 30,3 % тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.
Стоит отметить, что рейтинг данной политсилы среди потенциальных избирателей с апреля 2020 года снизился на 11,2 % (с 41,5 % до 30,3 %).
Также проходной барьер в Парламент могли бы преодолеть партии:
• “Оппозиционная платформа – За життя” – 21,8 % среди избирателей, которые намерены голосовать и определились с выбором;
• “Европейская Солидарность” – 15,7 %;
• ВО “Батькивщина” – 8,5 %.
Остальные партии не преодолевают барьер в 5%.
По сравнению с апрельским опросом Центра Разумкова, рейтинги указанных трех политсил выросли:
• ОПЗЖ – на 7,6% (с 14,2 % до 21,8%);
• “Европейской Солидарности” – на 1,8 % (с 13,9% до 15,7 %);
• ВО “Батькивщина” – на 1,5 % (с 7 % до 8,5%).
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.
- Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС), рейтинг пропрезидентской партии “Слуга народа” с апреля снизился на 4,6 % (среди респондентов, которые определились с выбором). На начало июня рейтинг составил 28 %.
- Согласно опросу КМИС, обнародованному в мае, только чуть более 20 % украинцев одобряют действия Верховной Рады и Кабинета Министров.