Если бы в конце июня в Украине проходили досрочные выборы в Верховную Раду, 5 %-ный барьер преодолели бы четыре политические партии.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в июне Центром Разумкова.

Согласно данным опроса, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия “Слуга народа”. За нее готовы отдать свой голос 30,3 % тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать. Стоит отметить, что рейтинг данной политсилы среди потенциальных избирателей с апреля 2020 года снизился на 11,2 % (с 41,5 % до 30,3 %).

Также проходной барьер в Парламент могли бы преодолеть партии:

• “Оппозиционная платформа – За життя” – 21,8 % среди избирателей, которые намерены голосовать и определились с выбором;

• “Европейская Солидарность” – 15,7 %;

• ВО “Батькивщина” – 8,5 %.

Остальные партии не преодолевают барьер в 5%.

По сравнению с апрельским опросом Центра Разумкова, рейтинги указанных трех политсил выросли:

• ОПЗЖ – на 7,6% (с 14,2 % до 21,8%);

• “Европейской Солидарности” – на 1,8 % (с 13,9% до 15,7 %);

• ВО “Батькивщина” – на 1,5 % (с 7 % до 8,5%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.