Сотрудники Государственной пограничной службы на украинско-польской границе обнаружили мужчину, который пытался контрабандой вывезти более 10 000 медицинских масок.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Товар в автомобиле марки Volkswagen перевозил гражданин Украины, ехавший в соседнюю страну через пункт пропуска “Устилуг”.

“Во время мероприятий пограничного контроля, учитывая анализ рисков, пограничники вывели авто для дополнительной проверки. В результате осмотра совместно с таможенниками в двойном днище багажника иномарки было обнаружено два специально изготовленных тайника. В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки”, – сообщили пограничники.

Отмечается, что обнаруженный товар и автомобиль изъяты в установленном порядке. Общая сумма конфиската составила почти 356 000 гривен.