Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Товар в автомобиле марки Volkswagen перевозил гражданин Украины, ехавший в соседнюю страну через пункт пропуска “Устилуг”.
“Во время мероприятий пограничного контроля, учитывая анализ рисков, пограничники вывели авто для дополнительной проверки. В результате осмотра совместно с таможенниками в двойном днище багажника иномарки было обнаружено два специально изготовленных тайника. В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки”, – сообщили пограничники.
Отмечается, что обнаруженный товар и автомобиль изъяты в установленном порядке. Общая сумма конфиската составила почти 356 000 гривен.
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