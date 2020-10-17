Украинская психологическая драма "С завязанными глазами" (Blindfold) завоевала победу в конкурсной программе 36-го Варшавского кинофестиваля.

Об этом сообщается на сайте фестиваля и официальной Facebook-странице киноленты.

Полнометражный фильм режиссера Тараса Дроня “Blindfold” победил в международной конкурсной программе дебютных фильмов “Competition 1-2”.

Картина была признана лучшей среди 15 других, представленных в этой категории.

На церемонии награждения в Варшаве Тарас Дронь получил приз и денежную премию в размере 10 000 злотых.

Стоит отметить, что на фестивале состоялась мировая премьера ленты.

События психологической спортивной драмы “С завязанными глазами” разворачиваются в современной Украине после окончания войны. Главная героиня – молодая спортсменка боев без правил, ММА, которая потеряла своего жениха на войне. Девушка бросает спорт и начинает новые отношения, чтобы освободить себя от роли вдовы героя войны, которую навязывает ей общество.

Главную роль в фильме сыграла украинская молодая актриса Марина Кошкина (известна по фильмам “Забытые” Дарьи Онищенко и “Захар Беркут” Ахтема Сеитаблаева).

Лента была снята при поддержке Министерства культуры Украины.

Варшавский кинофестиваль (Warsaw Film Festival) является крупнейшим кинофестивалем Восточной Европы. В этом году он проходит с 9 по 18 октября.