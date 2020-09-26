Детальнее об этом рассказывают #Буквы.
Со вчерашнего дня, 25 сентября, все пользователи украинской Википедии (включая администраторов и модераторов) при попытке внести в материал правки с использованием источников, которые определены как “пропагандистские сайты”, получают специфическое уведомления. Об этом сообщил один из администраторов энциклопедии Назар Токарь.
В извещении пользователей информируют, что они пытаются использовать “потенциально неавторитетный сайт” как источник.
“Пожалуйста, старайтесь избегать сайтов, имеющих манипулятивный характер”, — советуют отныне в Википедии.
Перечень источников, попавших в “черный список” насчитывает 26 позиций, среди них как украинские издания, так и российские СМИ.
Полный их перечень пока не обнародован для широкой общественности, но в нем есть следующие издания:
- “Известия”, Россия, сайты iz.ru, izvestia.ru
- “Комсомольская правда”, Россия, сайт kp.ru
- “РБК Россия”, Россия, сайт rbc.ru
- “РИА Новости”, Россия, сайт ria.ru
- “Страна”, Украина, сайт strana.ua
- JoInfo, Украина, сайт joinfo.ua
- “Антикор”, Украина, сайт antikor.com.ua
- divannaya-sotnya.com (ранее по этому адресу находился новостной портал, теперь — порно-сайт)
- “Федеральное агентство новостей”, Россия, сайт riafan.ru
- “Экономика сегодня”, Россия, сайт rueconomics.ru
- “Народные новости”, Россия, сайт nation-news.ru
- “Знай”, Украина, znaj.ua
- “Журналистская правда”, Россия, сайт jpgazeta.ru
- “Политека”, Украина, сайт politeka.net
- “112”, Украина, сайт 112.ua,
- “NewsOne”, Украина, сайт newsone.ua
- “Наш”, Украина, сайт nash.live
- “Zik”, Украина, сайт zik.ua
В комментарии изданию #Буквы Назар Токарь объяснил, что “черный список” был сформирован по результатам длительного оживленного обсуждения внутри Вики-сообщества, в котором могли участвовать все желающие. Утверждался “черный список” также коллегиально — решение не было единоличным.
По словам Токаря, активизировалось обсуждение создания такого списка после изнасилования и пыток полицейскими женщины в Кагарлыке. Тогда сразу несколько изданий, нарушая нормы этики, распространили личную информацию жертвы, указав не только ее имя, но и адрес, имя дочери пострадавшей женщины и тому подобное.
Администратор Укрвики уверяет, что идея создания такого списка не нова. Теми же инструментами пользуется немало других языковых версий онлайн-энциклопедии. Именно украинская команда в этом вопросе ориентировалась на опыт болгарской Википедии.
Такие шаги, отмечает Токарь, обусловлены тем, что если государственная политика в отношении дезинформации недостаточно эффективна, меры по борьбе с фейками, манипуляциями и пропагандой приходится брать на себя неравнодушной общественности.
Что же Вики будет делать в этом направлении дальше? В течение следующих 1-2 месяцев (срок еще окончательно не определены) команда украинской Википедии будет наблюдать за тем, помогают ли оповещения-предупреждения уменьшить количество ссылок на указанные источники.
Если этот шаг не поможет, есть вероятность, что право добавлять изменения со ссылками на СМИ из “черного списка” оставят только за администраторами и модераторами, которые будут проверять правдивость указанных в материалах фактов.
За владельцами сайтов из “черного списка” оставлено право участвовать в обсуждениях, чтобы добиться исключения из перечня, но определенной процедуры для этого пока нет. Сами администраторы не исключают, что перечень будет претерпевать изменения.
- Ранее сообщалось, что крупнейшая онлайновая энциклопедия “Википедия” впервые за десять лет изменит дизайн.