В украинской команде Википедии, крупнейшей онлайн-энциклопедии, активизировали борьбу с распространением на сайте манипулятивной информации и фейков.

Детальнее об этом рассказывают #Буквы.

Со вчерашнего дня, 25 сентября, все пользователи украинской Википедии (включая администраторов и модераторов) при попытке внести в материал правки с использованием источников, которые определены как “пропагандистские сайты”, получают специфическое уведомления. Об этом сообщил один из администраторов энциклопедии Назар Токарь.

В извещении пользователей информируют, что они пытаются использовать “потенциально неавторитетный сайт” как источник.

“Пожалуйста, старайтесь избегать сайтов, имеющих манипулятивный характер”, — советуют отныне в Википедии.

Перечень источников, попавших в “черный список” насчитывает 26 позиций, среди них как украинские издания, так и российские СМИ.

Полный их перечень пока не обнародован для широкой общественности, но в нем есть следующие издания:

“Известия”, Россия, сайты iz.ru, izvestia.ru

“Комсомольская правда”, Россия, сайт kp.ru

“РБК Россия”, Россия, сайт rbc.ru

“РИА Новости”, Россия, сайт ria.ru

“Страна”, Украина, сайт strana.ua

JoInfo, Украина, сайт joinfo.ua

“Антикор”, Украина, сайт antikor.com.ua

divannaya-sotnya.com (ранее по этому адресу находился новостной портал, теперь — порно-сайт)

“Федеральное агентство новостей”, Россия, сайт riafan.ru

“Экономика сегодня”, Россия, сайт rueconomics.ru

“Народные новости”, Россия, сайт nation-news.ru

“Знай”, Украина, znaj.ua

“Журналистская правда”, Россия, сайт jpgazeta.ru

“Политека”, Украина, сайт politeka.net

“112”, Украина, сайт 112.ua,

“NewsOne”, Украина, сайт newsone.ua

“Наш”, Украина, сайт nash.live

“Zik”, Украина, сайт zik.ua