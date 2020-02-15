Об этом свидетельствует информация на сайте соревнований.
Украинка уже выиграла оба старта серии. Так, 31 января в немецком Карлсруэ Магучих победила с юниорским мировым рекордом в помещении – 2,02 метра.
Сегодня же для победы украинке было достаточно преодолеть планку в 1,93 м. Второе место по прыжкам в высоту заняла британка Бетан Партридж с результатом 1,90 м. На третьем месте – представительница Литвы Айрине Пальшите.
Стоит отметить, что ранее Магучих также побеждала на Мемориале Демьянюка во Львове, в немецких Котбусе, Карлсруэ и на соревнованиях в Словакии.
- В январе Ярослава Магучих установила юниорский мировой рекорд в прыжках в высоту в помещении.
- В октябре прошлого года Ярослава Магучих завоевала “серебро” чемпионата мира-2019 в Дохе (Катар) в прыжках в высоту, установив рекорд среди спортсменок до 20 лет. Она преодолела высоту в 2,04 метра.
- Ярослава Магучих выиграла премию Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) “Восходящая звезда” по итогам 2019 года. Кроме того, она стала лучшей молодой легкоатлеткой мира в 2019 году.