Об этом свидетельствует информация на сайте соревнований.

Украинка уже выиграла оба старта серии. Так, 31 января в немецком Карлсруэ Магучих победила с юниорским мировым рекордом в помещении – 2,02 метра.

Сегодня же для победы украинке было достаточно преодолеть планку в 1,93 м. Второе место по прыжкам в высоту заняла британка Бетан Партридж с результатом 1,90 м. На третьем месте – представительница Литвы Айрине Пальшите.

Стоит отметить, что ранее Магучих также побеждала на Мемориале Демьянюка во Львове, в немецких Котбусе, Карлсруэ и на соревнованиях в Словакии.