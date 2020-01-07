В Рождество украинские музыканты провели праздничные концерты для военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Во вторник, 7 января, украинские музыканты (Александр Положинский, Иван Марунич, Арсен Мирзоян) и группа Ukiez (Дмитрий Данов, Иван Семесюк, Богдан Буткевич), провели праздничные концерты для военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые выполняют задачи в районе операции Объединенных сил.

После полуторачасового концерта военнослужащие могли пообщаться с музыкантами, взять автограф и сфотографироваться на память.