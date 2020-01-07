Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.
Во вторник, 7 января, украинские музыканты (Александр Положинский, Иван Марунич, Арсен Мирзоян) и группа Ukiez (Дмитрий Данов, Иван Семесюк, Богдан Буткевич), провели праздничные концерты для военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые выполняют задачи в районе операции Объединенных сил.
После полуторачасового концерта военнослужащие могли пообщаться с музыкантами, взять автограф и сфотографироваться на память.
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