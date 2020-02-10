Видеозапись показа опубликована на Youtube-канале NYFW: The Shows. 

В новую коллекцию от украинского дизайнера вошли платья и костюмы в нейтральных оттенках. Все трикотажные модели, представленные брендом BEVZA на показе выполнены из переработанного денима, который раньше находился на стоках или сортировочных станциях.

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Изюминкой новой коллекции стали выполненные из кожи шлепанцы, похожие на те, что предлагают клиентам в SPA-салонах. Ими дизайнер дополнила каждый образ.

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Getty Images for NYFW: The Shows

Также BEVZA представила необычный аксессуар — муфты в белом и черном цвете.

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

  • Напомним, осенью супруга экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна – Светлана Бевза стала единственным украинским дизайнером, представившим коллекцию на неделе моды в Нью-Йорке (New York Fashion Week).
  • Накануне в рамках украинской недели моды состоялся однодневный BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, посвященный изучению проблематики устойчивого развития в Украине и мире. #Буквы рассказывали, о чем говорили на модном саммите.