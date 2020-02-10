В новую коллекцию от украинского дизайнера вошли платья и костюмы в нейтральных оттенках. Все трикотажные модели, представленные брендом BEVZA на показе выполнены из переработанного денима, который раньше находился на стоках или сортировочных станциях.

Изюминкой новой коллекции стали выполненные из кожи шлепанцы, похожие на те, что предлагают клиентам в SPA-салонах. Ими дизайнер дополнила каждый образ.

Также BEVZA представила необычный аксессуар — муфты в белом и черном цвете.