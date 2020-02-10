Видеозапись показа опубликована на Youtube-канале NYFW: The Shows.
В новую коллекцию от украинского дизайнера вошли платья и костюмы в нейтральных оттенках. Все трикотажные модели, представленные брендом BEVZA на показе выполнены из переработанного денима, который раньше находился на стоках или сортировочных станциях.
Изюминкой новой коллекции стали выполненные из кожи шлепанцы, похожие на те, что предлагают клиентам в SPA-салонах. Ими дизайнер дополнила каждый образ.
Также BEVZA представила необычный аксессуар — муфты в белом и черном цвете.
- Напомним, осенью супруга экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна – Светлана Бевза стала единственным украинским дизайнером, представившим коллекцию на неделе моды в Нью-Йорке (New York Fashion Week).
- Накануне в рамках украинской недели моды состоялся однодневный BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, посвященный изучению проблематики устойчивого развития в Украине и мире. #Буквы рассказывали, о чем говорили на модном саммите.