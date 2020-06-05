В СМИ распространили фейковую информацию о том, что бывший украинский военный Богдана Вечирко на бензовозе врезался в толпу протестующих в США.

В ситуации разбирался проект “По той бік новин”.

В воскресенье, 31 мая, в Миннеаполисе (Миннесота, США) водитель бензовоза на высокой скорости двигался по мосту, где в это время находились участники протестов против расизма и полицейской агрессии. Посреди моста мужчина остановил бензовоз, а протестующие напали на него. Соответствующее видео опубликовало издание The Guardian.

Позднее стало известно, что имя водителя — Богдан Вечирко. Ряд СМИ, в том числе российских, начали распространять информацию о том, что Вечирко якобы бывший украинский военный, участник АТО.

“Впервые новость появилась для русскоязычном сайте для иммигрантов в США vinograd.us. Сейчас новость удалена. Но прежде, чем ее удалили, эту информацию увидели представители пророссийского издания “Страна.юа”. Именно с легкой руки Олеси Медведевой, которая ведет влоги для “Страны” (ну то, что они назвали “Ясно.Понятно”) и запустилась эта информация в российские медиа, которые были рады стараться рассказывать об украинском боевике, который въехал в толпу протестующих. Разгоняли, как могли — и в медиа, и в соцсетях”, — рассказали в “По той бік новин”.

Как отметили в проекте, в этих сообщениях шла речь о Богдане Вечирко из Винницкой области, который участвовал в боевых действиях на Донбассе. Но, как оказалось, водитель бензовоза и украинский военный — тезки.

“Все бы ничего — только это (украинский воеенослужащий.) совсем другой Богдан Вечирко. Действительно из Винницкой области, однако на 13 лет моложе американского тезки. И лица у мужчин — разные. Но разве это интересно российским медиа? Имена совпали — и хорошо. Можно запускать фейк”, — добавили в проекте.

Вооруженные Силы Украины также отреагировали на этот фейк и объяснили, что “информация об участнике АТО и экс-военном Богдане Вечирко, водителе бензовоза, который 31 мая 2020 в Миннеаполисе (США) на большой скорости въехал в толпу демонстрантов, является откровенно манипулятивной и не соответствует действительности”.

Что известно об Богдане Вечирко — водителе бензовоза в США?

“По той бік новин” собрали имеющуюся информацию о мужчине, который въехал в толпу протестующих на бензовозе. Вот что им удалось выяснить:

Известно, что мужчине 35 лет. Откуда он родом достоверно неизвестно — некоторые СМИ утверждают, что из России, другие — что из Львовской области.

После инцидента с протестующими на мосту в Миннеаполисе, его госпитализировали, а затем задержали. В настоящее время он на свободен, правоохранители выясняют, являлось ли его действие спланированным.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности — за домашнее насилие, хулиганское поведение и то, что не пристегнулся в автомобиле.

В 2019 году сделал 100-долларовый взнос кампании Дональда Трампа “Make America Great Again”.

Людмила, беременная супруга мужчины записала видеообращение на русском языке, в котором рассказала, что протестующие украли кошелек Богдана и его телефон во время нападения, в связи с тем попросила оказать ей материальную помощь. Оно опубликовано на совместной странице ее сестры и супруга.

В посольстве Украины в США изданию Укринформ сообщили, что Вечирко, водитель бензовоза, имеент гражданство США.

Что известно о Богдане Вечирко — украинском военном?

22-летний украинский военнослужащий Богдан Вечирко родом из Винницкой области. Его мать в интервью ТСН рассказала, что в настоящее время он защищает Украину на Донбассе. Аккаунты в социальных сетях мужчина не ведет.