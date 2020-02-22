Об этом сообщают #Буквы.
Их песня “Соловей” получила наибольшее количество баллов по результатам голосования зрителей и членов жюри.
За право представлять нашу страну соревновались шесть исполнителей:
• KRUTЬ с песней “99”;
• JERRY HEIL с песней “Vegan”;
• Go_A с песней “Solovey”;
• David Axelrod с песней “Horizon”;
• KHAYAT с песней “Call For Love”;
• TVORCHI с песней “Bonfire”.
Судили участников нацотбора Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
По итогам голосования жюри и телезрители дали группе Go_A максимальное количество баллов – по 6.
Go-A – это украинская электрофольк-группа, которая в своем творчестве соединяет украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.
Группа участвовала в ряде музыкальных фестивалей (“Джаз Коктебель”, “Країна мрій”, “Гогольфест” и других), а также много раз представляла украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси.
В ноябре 2016 года группа представила свой дебютный альбом “#Ідиназвук”. Сейчас группа активно гастролирует и готовится к релизу своего следующего альбома.
Стоит отметить, что на “Евровидении-2020”, которое в мае состоится в Роттердаме (Нидерланды), Украина выступит в первом полуфинале (12 мая).
Выступления других участников финала нацотбора:
KRUTЬ – “99”
JERRY HEIL – “Vegan”
David Axelrod – “Horizon”
KHAYAT – “Call For Love”;
TVORCHI – “Bonfire”
- Ранее организаторы показали фото сценической площадки песенного конкурса “Евровидение-2020”, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды).
- Победителем международного песенного конкурса “Евровидение-2019” стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Он на конкурсе выступил с песней “Arcade”. Украина участия в конкурсе не принимала после скандала вокруг певицы MARUV.