Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Нидерландах представит группа Go-A.

Об этом сообщают #Буквы.

Их песня “Соловей” получила наибольшее количество баллов по результатам голосования зрителей и членов жюри.

За право представлять нашу страну соревновались шесть исполнителей:

• KRUTЬ с песней “99”;

• JERRY HEIL с песней “Vegan”;

• Go_A с песней “Solovey”;

• David Axelrod с песней “Horizon”;

• KHAYAT с песней “Call For Love”;

• TVORCHI с песней “Bonfire”.

Судили участников нацотбора Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

По итогам голосования жюри и телезрители дали группе Go_A максимальное количество баллов – по 6.

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Go-A – это украинская электрофольк-группа, которая в своем творчестве соединяет украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.

Группа участвовала в ряде музыкальных фестивалей (“Джаз Коктебель”, “Країна мрій”, “Гогольфест” и других), а также много раз представляла украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси.

В ноябре 2016 года группа представила свой дебютный альбом “#Ідиназвук”. Сейчас группа активно гастролирует и готовится к релизу своего следующего альбома.

Стоит отметить, что на “Евровидении-2020”, которое в мае состоится в Роттердаме (Нидерланды), Украина выступит в первом полуфинале (12 мая).

Выступления других участников финала нацотбора:

KRUTЬ – “99”

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JERRY HEIL – “Vegan”

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David Axelrod – “Horizon”

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KHAYAT – “Call For Love”;

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TVORCHI – “Bonfire”

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