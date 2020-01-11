Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении указали, что проезд дорогами государственного значения по всей стране обеспечен.
Утром 11 января на некоторых участках дорог в Киевской области был снег, в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Ровенской областях – дождь. В центральных и южных областях – туман.
Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.
Около Яблунецкого перевала местами гололедица.
Для оперативного обеспечения проезда дорогами государственного значения задействовано 155 единиц техники и 227 работников.
- Ранее сообщалось, что из-за аномально теплой погоды, которая наблюдалась в декабре 2019 года, в Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима.
- 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Так, был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 °С. Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев.