В "Укравтодоре" предупредили водителей о гололедице на дорогах государственного значения в районе Яблунецкого перевала (Карпаты).

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении указали, что проезд дорогами государственного значения по всей стране обеспечен.

Утром 11 января на некоторых участках дорог в Киевской области был снег, в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Ровенской областях – дождь. В центральных и южных областях – туман.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.

Около Яблунецкого перевала местами гололедица.

Для оперативного обеспечения проезда дорогами государственного значения задействовано 155 единиц техники и 227 работников.