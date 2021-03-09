"Укрпочта" начала принимать е-документы в приложении "Дія" для получения посылок и почтовых переводов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Компания начала принимать е-документы в приложении “Дія” для получения посылок с наложенным платежом от 5000 грн и почтовых переводов”, – говорится в сообщении.

По словам Криклия, раньше, чтобы это сделать, нужно было идти в отделение с заранее сделанными копиями бумажных документов. Теперь достаточно:

предоставить номер штрих-кода ID-карты или паспорта в приложении;

подтвердить передачу е-копий с “Дії”, которые оператор “Укрпочты” просканирует за считанные секунды.

“Вместе с Минцифры мы продолжаем работать над реализацией важных цифровых инициатив как на почте, так и в других отраслях транспорта”, – добавил министр.