Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
“Компания начала принимать е-документы в приложении “Дія” для получения посылок с наложенным платежом от 5000 грн и почтовых переводов”, – говорится в сообщении.
По словам Криклия, раньше, чтобы это сделать, нужно было идти в отделение с заранее сделанными копиями бумажных документов. Теперь достаточно:
- предоставить номер штрих-кода ID-карты или паспорта в приложении;
- подтвердить передачу е-копий с “Дії”, которые оператор “Укрпочты” просканирует за считанные секунды.
“Вместе с Минцифры мы продолжаем работать над реализацией важных цифровых инициатив как на почте, так и в других отраслях транспорта”, – добавил министр.
- 5 октября глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил приложение “Дія” версии 2.0. Сейчас порталом пользуется более миллиона украинцев. Здесь доступны 27 государственных услуг информация из шести реестров в личном Электронном кабинете гражданина.
- Ранее сообщалось, что в мобильном приложении “Дія” появится электронное свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет.