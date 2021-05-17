Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відправиться о 10:55, а прибуде до Новоолексіївки об 11:35, до Бердянська о 13:00 наступного дня.

Відправлення у зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська – о 15:05, з Новоолексіївки – о 15:40, прибуття до Львова наступного дня о 15:40.

Згідно з інформацією на сайті “Укрзалізниці”, ціна плацкарту на 11 червня становить 292 грн, купе – 783 грн.

Нагадаємо, на літній період “Укрзалізниця” запускає поїзди з Чернігова і Сум у найпопулярніше місто України біля моря — Одесу.