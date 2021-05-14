Уже з 1 червня цього року Україна відновить перші міжнародні залізничні маршрути.

Про це поінформував у своєму Telegram міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Крім того, про це розповіли в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Так, “УЗ” вже відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди Чоп – Захонь (Угорщина) та безпересадкові вагони Київ – Відень (Австрія).

Це було зроблено “у зв’язку зі стабілізацією ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції” та “за сприяння залізничних адміністрацій Угорщини та Австрії”.

Зокрема, можна буде придбати проїзні документи (квитки) на пасажирські поїзди прикордонного сполучення:

1. На маршруті Чоп — Захонь (а саме: № 34/33, № 32510/32519, № 32516/32513, № 32518/32511, № 32520/32529, № 32526/32523, № 32530/32539, № 32512/32517 формування Угорських залізниць).

Поїзди курсуватимуть з 1 червня щоденно з відправленням із Захоні та Чопа виключно на дільниці Захонь-Чоп-Захонь.

2. На два безпересадкові вагони Київ – Відень (відправленням з Києва з 1 червня, зворотно з Відня з 2 червня щоденно).

“Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні”, – зазначили в “УЗ”.

Наразі також ведуться переговори з польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між Україною та Польщею.