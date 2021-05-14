Про це поінформував у своєму Telegram міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Крім того, про це розповіли в пресслужбі “Укрзалізниці”.
Так, “УЗ” вже відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди Чоп – Захонь (Угорщина) та безпересадкові вагони Київ – Відень (Австрія).
Це було зроблено “у зв’язку зі стабілізацією ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції” та “за сприяння залізничних адміністрацій Угорщини та Австрії”.
Зокрема, можна буде придбати проїзні документи (квитки) на пасажирські поїзди прикордонного сполучення:
1. На маршруті Чоп — Захонь (а саме: № 34/33, № 32510/32519, № 32516/32513, № 32518/32511, № 32520/32529, № 32526/32523, № 32530/32539, № 32512/32517 формування Угорських залізниць).
Поїзди курсуватимуть з 1 червня щоденно з відправленням із Захоні та Чопа виключно на дільниці Захонь-Чоп-Захонь.
2. На два безпересадкові вагони Київ – Відень (відправленням з Києва з 1 червня, зворотно з Відня з 2 червня щоденно).
“Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні”, – зазначили в “УЗ”.
Наразі також ведуться переговори з польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між Україною та Польщею.
- Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” має намір з червня розпочати відновлення міжнародних пасажирських перевезень.
- Житомирська область після виходу з “червоної” зони карантину відновила повноцінний рух поїздів. Таким чином, з 5 травня поїзди курсують без обмежень по всій Україні.