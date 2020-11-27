Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“С 1 декабря 2020 года “Укрзализныця” возобновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах”, — сообщили в компании, отметив, что такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями пассажиров.

Для соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде — гофрированных стаканах емкостью 250 мл.

При этом цена услуги не изменится: чай, кофе и вода (0,5 л в бутылке) будут стоить 10 гривен, как раньше. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.