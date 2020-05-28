“Укрзалізниця“ опублікувала вимоги до поїздів та вокзалів, в яких враховані рекомендації Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці“.

Правила для поїздів

Наразі у пасажирських вагонах, які прямують до регіонів, де ще не послаблено карантин, реалізовуватиметься 50 % місць, тобто в одному купе буде знаходитись не більше двох осіб.

Поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Посилили також обробку постільної білизни під час прання.

Провідники будуть щогодини під час рейсу проводити прибирання: мити санвузли, підлогу в салоні вагона, протирати поручні, дверні ручки, кнопки тощо.

У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким зможуть користуватися пасажири.

У вагонах також розмістили рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину.

Поїзні бригади забезпечили засобами індивідуального захисту, вони проходять додаткові інструктажі та медогляд.

Правила для вокзалів

Збільшено періодичність прибирання та дезінфекції приміщень на залізничних вокзалах, де перебувають пасажири.

Біля залізничних кас нанесено розмітку для дотримання соціальної дистанції.

Диктори вокзалів по гучномовному зв’язку нагадуватимуть правила перебування в приміщеннях вокзалів, а при вході на вокзали залізничники проводитимуть температурний скринінг усіх відвідувачів.

Правила для пасажирів

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби. А окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд.