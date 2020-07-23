Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Украинская сторона обсудила возможность такой закупки с представителями компании Stadler.
По словам представителя “Укрзализныци” Ивана Юрика, поезда этого производителя хорошо себя зарекомендовали. В частности, их используют в Беларуси. Учитывая, что “Укрзализныця” ничего не зарабатывает на пассажирских перевозках электричками, их можно будет приобрести только за бюджетные деньги.
Также поезда Stadler могут закупить для городской электрички столицы Kyiv City Express.
“Важным элементом в реализации программы обновления подвижного состава проекта Kyiv City Express должно стать участие в ее финансировании местных властей Киева и государственного бюджета, поскольку эта услуга предоставляется населению государством. Сейчас мы ведем переговоры со всеми причастными органами государственной власти, чтобы как можно быстрее запустить этот проект”, – сказал Юрик.
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