В "Укрзализныци" заявили, что в случае улучшения эпидемической ситуации в стране, планируют полноценно восстановить железнодорожное сообщение уже в августе.

Об этом сказано на сайте компании.

На данный момент “Укрзализныця” уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

“Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирус пойдет на спад и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе”, – заявил руководитель “Укрзализныци” Иван Юрик.

Он отметил, что сейчас в направлении Львова курсируют 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных.

С учетом ограничений по заполняемости вагонов, раскупают 90% билетов.

Для посадки в поезд пассажиры обязаны надеть защитную маску, пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезд не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.