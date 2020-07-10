Об этом сказано на сайте компании.
На данный момент “Укрзализныця” уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.
“Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирус пойдет на спад и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе”, – заявил руководитель “Укрзализныци” Иван Юрик.
Он отметил, что сейчас в направлении Львова курсируют 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных.
С учетом ограничений по заполняемости вагонов, раскупают 90% билетов.
Для посадки в поезд пассажиры обязаны надеть защитную маску, пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезд не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.
- Ранее в “Укрзализныце” объявили о возобновлении работы после карантина еще шести региональных поездов.
- Также проводники “Укрзализныци” теперь принимают электронный студенческий билет при посадке на поезд из программы “Дія”.