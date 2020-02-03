Об этом говорится на сайте железнодорожной компании.

Услугу в пилотном режиме будут предоставлять в трех поездах.

“Укрзализныця” вводит новую услугу для пассажиров – доставку ручной клади в/из поезда. Уже с 3 февраля этого года услуга будет предоставляться в пилотном режиме в трех поездах. Так, железнодорожники отработают механизм предоставления услуги на вокзалах “Киев-Пассажирский”, “Днипро”, “Львов”, “Харьков-Пассажирский” и в поездах №79/80 “Днипро – Киев – Днипро”, №92/91 “Львов – Киев – Львов”, №63/64 “Харьков – Киев – Харьков””, – говорится в сообщении.

В частности, пассажирам будет предлагаться доставка ручной клади с вокзала до вокзала или адресная – от двери до двери.

Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит по конечному адресу.

Стоимость услуги составит 200 гривен, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 гривен – от двери до двери.

Согласно сообщению, услуга предоставляется по желанию пассажира, который имеет проездной документ и совершает поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда.

К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно.