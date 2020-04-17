Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата в Facebook.
“Умер монах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Никодим”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что монах недавно перешел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской.
При этом также отмечается, что от коронавируса выздоровели и уже вернулись обратно в лавру шесть монахов и послушников.
“Братия будет находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санитарно-эпидемиологического надзора. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи”, – сказано в сообщении.
- В МОЗ Украины сообщали, что минимум три церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышки коронавируса в Украине.
- В поминальные дни все кладбища Киева, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.