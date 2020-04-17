В Киево-Печерской лавре, которую закрыли на карантин из-за вспышки в монастыре коронавируса, умер еще один монах.

Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата в Facebook.

“Умер монах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Никодим”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что монах недавно перешел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской.

При этом также отмечается, что от коронавируса выздоровели и уже вернулись обратно в лавру шесть монахов и послушников.

“Братия будет находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санитарно-эпидемиологического надзора. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи”, – сказано в сообщении.