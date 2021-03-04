Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что правительство планирует разрешить прививать людей вне очереди, чтобы не было остатков вакцин, которые придется утилизировать.

Об этом Шмыгаль сказал на пресс-конференции.

“Есть часть вакцин, которые не успевают использоваться в период, когда они открыты, и должны быть использованы в течение двух-трех суток, дальше такая вакцина должна фактически выбрасываться … Надо подбирать и моделировать систему сегодня так, чтобы если люди с первого этапа в том или ином пункте назначения провакцинировались, и остаются какие-то остаточные дозы, значит надо привлекать людей со второго этапа вакцинации, с третьего этапа вакцинации”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, решить эту проблему позволит Портал электронной вакцинации, через который человека будут приглашать на прививку.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.