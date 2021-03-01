Covid-19 Украина

обновлено 01.03.2021 в 13:02

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В Украине началась запись на COVID-вакцинацию через приложение «Дія»

На портале государственных услуг онлайн "Дія" появилась запись на вакцинацию против COVID-19.

Понедельник, 1 марта 2021, 13:58

Об этом сообщается на портале “Дія”.

На портале “Дія” в разделе услуг для граждан появилась услуга онлайн-записи на вакцинацию от COVID-19.

В описании услуги отмечается, что запись производится в лист ожидания вакцинации от COVID-19. После записи гражданин получит уведомление о доступной записи на прививку. Отдельно отмечается, что предварительная запись в лист ожидания не является записью к врачу.

Для записи необходимо авторизоваться на портале или с помощью личного ключа, либо с помощью BankID или MobileID и подтвердить или предоставить персональные данные, выбрать населенный пункт, где планируется проходить прививки.

Также записаться на вакцинацию можно по телефону контакт-центра МОЗ по вопросам COVID-19 0800 60 20 19 или у семейного врача.

Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook База присланных заявок даст возможность четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами.

Вакцинация в нашей стране сейчас проводится вакциной Oxford/AstraZeneca.

Теги: вакцинация, Дія, Коронавирус

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