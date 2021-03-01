В Украине началась запись на COVID-вакцинацию через приложение «Дія»

Об этом сообщается на портале “Дія”.
На портале “Дія” в разделе услуг для граждан появилась услуга онлайн-записи на вакцинацию от COVID-19.
В описании услуги отмечается, что запись производится в лист ожидания вакцинации от COVID-19. После записи гражданин получит уведомление о доступной записи на прививку. Отдельно отмечается, что предварительная запись в лист ожидания не является записью к врачу.
Для записи необходимо авторизоваться на портале или с помощью личного ключа, либо с помощью BankID или MobileID и подтвердить или предоставить персональные данные, выбрать населенный пункт, где планируется проходить прививки.
Также записаться на вакцинацию можно по телефону контакт-центра МОЗ по вопросам COVID-19 0800 60 20 19 или у семейного врача.
Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook База присланных заявок даст возможность четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами.
Вакцинация в нашей стране сейчас проводится вакциной Oxford/AstraZeneca.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.