Кабинет Министров сегодня на заседании упростил правила ввоза в Украину препаратов, используемых для лечения коронавируса.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ожидается, что это решение увеличит доступ больниц к лекарственным средствам и медицинским изделиям, которые используются в борьбе с коронавирусной болезнью.

Также Правительство расширило перечень товаров, которые ввозятся в Украину и освобождаются от уплаты НДС.

В частности, от пошлины и НДС освобождаются тест-системы, предназначенные для количественного определения антител к нуклеокапсидным антигенам коронавируса SARS-CoV-2 в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом иммуноферментного анализа и другие тест-системы.