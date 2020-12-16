Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ожидается, что это решение увеличит доступ больниц к лекарственным средствам и медицинским изделиям, которые используются в борьбе с коронавирусной болезнью.
Также Правительство расширило перечень товаров, которые ввозятся в Украину и освобождаются от уплаты НДС.
В частности, от пошлины и НДС освобождаются тест-системы, предназначенные для количественного определения антител к нуклеокапсидным антигенам коронавируса SARS-CoV-2 в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом иммуноферментного анализа и другие тест-системы.
- Ранее сообщалось, что вакцины против коронавируса COVID-19, которые Украина будет закупать в следующем году, освободили от уплаты налога на добавленную стоимость.