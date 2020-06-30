Уровень недоверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому почти на 10 % превышает уровень доверия среди украинцев. С апреля 2020 года уровень недоверия вырос на 14%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в июне Центром Разумкова.

Так, главе государства доверяет 41% опрошенных (это наивысший показатель среди украинских политиков, включенных в опрос).

При этом по состоянию на конец июня Зеленскому не доверяло больше украинцев (50,9 %), чем доверяло. Баланс доверия составил -9,9 %.

По сравнению с апрельским опросом Центра Разумкова, уровень доверия к президенту Зеленскому упал на 16 % (с 57 % до 41 %), а уровень недоверия вырос на 14,1 % (с 36,8 % до 50,9 %).

Баланс доверия к остальным украинским политикам, представленным в опросе, также оказался отрицательным:

• спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32,4 %, не доверяют 48,2 % респондентов;

• генпрокурору Ирине Венедиктовой доверяют 8,2 %, не доверяют 49,5 % опрошенных;

• главе Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 6,9 %, не доверяют 50,5 %;

• премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 11,9 %, не доверяют 60,9 % респондентов;

• главе МВД Украины Арсену Авакову доверяют 12,6 %, не доверяют 76,6 %;

• Святославу Вакарчуку доверяют 18,3 %, не доверяют 70 % опрошенных;

• лидеру “Европейской Солидарности” Петру Порошенко доверяют 16,9 %, не доверяют 77 %;

• лидеру “Батькивщины” Юлии Тимошенко доверяют 14,4 %, не доверяют 79,2 %;

• сопредседателю партии “Оппозиционная платформа – за життя” Юрию Бойко доверяют 22,4 %, не доверяют 67,4 %.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.