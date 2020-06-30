Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в июне Центром Разумкова.
Так, главе государства доверяет 41% опрошенных (это наивысший показатель среди украинских политиков, включенных в опрос).
При этом по состоянию на конец июня Зеленскому не доверяло больше украинцев (50,9 %), чем доверяло. Баланс доверия составил -9,9 %.
По сравнению с апрельским опросом Центра Разумкова, уровень доверия к президенту Зеленскому упал на 16 % (с 57 % до 41 %), а уровень недоверия вырос на 14,1 % (с 36,8 % до 50,9 %).
Баланс доверия к остальным украинским политикам, представленным в опросе, также оказался отрицательным:
• спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32,4 %, не доверяют 48,2 % респондентов;
• генпрокурору Ирине Венедиктовой доверяют 8,2 %, не доверяют 49,5 % опрошенных;
• главе Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 6,9 %, не доверяют 50,5 %;
• премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 11,9 %, не доверяют 60,9 % респондентов;
• главе МВД Украины Арсену Авакову доверяют 12,6 %, не доверяют 76,6 %;
• Святославу Вакарчуку доверяют 18,3 %, не доверяют 70 % опрошенных;
• лидеру “Европейской Солидарности” Петру Порошенко доверяют 16,9 %, не доверяют 77 %;
• лидеру “Батькивщины” Юлии Тимошенко доверяют 14,4 %, не доверяют 79,2 %;
• сопредседателю партии “Оппозиционная платформа – за життя” Юрию Бойко доверяют 22,4 %, не доверяют 67,4 %.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.
- В июне 2020 года 38% украинцев одобряли действия и заявления Президента Владимира Зеленского, тогда как 45% — не одобряли. В мае 2020 года эти показатели составляли 47% и 37% соответственно. Об этом свидетельствует новый опрос Киевского международного института социологии.
- Согласно опросу Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, за полгода электоральный показатель Владимира Зеленского снизился на 17%, рейтинг партии “Слуга народа” упал на 20%. А показатели Петра Порошенко и Юрия Бойко — выросли. Результаты опроса были обнародованы в начале июня.