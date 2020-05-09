В возрасте 87 лет скончался американский певец, пианист и композитор Литл Ричард (настоящее имя Ричард Уэйн Пенниман) – один из родоначальников рок-н-ролла.

Об этом сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэни Пеннимана.

По словам мужчины, причиной смерти его отца был рак.

Литл Ричард стоял у истоков рок-н-ролла. Он родился в 1932 году в городе Мейкон, штат Джорджия в многодетной семье. Его отец был проповедником, но также и нелегально торговал алкоголем.

Таким образом, с детства Ричард хорошо знал духовную музыку, и его первые композиции несли в себе звучание госпелз.

Поворотным в судьбе Литл Ричарда стал его контракт с лейблом Specialty Records в 1955 году. В студии лейбла в Новом Орлеане музыкант записал песню “Tutti Frutti”, которая стала популярной.

За ней последовало несколько хитов, вошедших в историю рок-н-ролла: “Long Tall Sally”, “Rip It Up”, “Lucille”, “Good Golly Miss Molly”.

Экспрессивная манера игры на фортепиано, энергичные возгласы и неподражаемые сценические образы певца обогатили раннюю форму рок-н-ролла.

C 1958 по 1962 годы Литл Ричард не выступал из-за увлечения христианством (он стал священником церкви пятидесятников). В этот период он не записывал ничего, кроме церковных гимнов, получивших высокую оценку в среде исполнителей госпел.

В 1962 году Литл Ричард вернулся к рок-н-роллу, решив принять приглашение выступить с гастролями в Европе. В Великобритании “на разогреве” у него выступали еще неизвестные тогда The Beatles.

В 1986 году вышел альбом певца под названием “Lifetime Friend”, сочетавший госпелз и рок. В том же году Литл Ричард одним из первых был включен в “Зал славы рок-н-ролла”.

Его манера исполнения оказала влияние на многих музыкантов, включая The Beatles и Элтона Джона.