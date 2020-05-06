43 американских штатов планируют до конца недели полностью или частично снять карантин и возобновить работу бизнеса и других учреждений.

Об этом сообщает телеканал CNN.

“До 10 мая, по крайней мере, в 43 штатах будут сняты ограничения – от простого открытия парков до открытия предприятий”, – говорится в сообщении.

Решение принимают губернаторы в каждом штате, однако на федеральном уровне президент США Дональд Трамп уже давно выступает за отмену карантина с целью возобновления экономической деятельности.

Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом объявил, что некоторым розничным торговцам, таким как флористы и владельцы книжных магазинов, будет разрешено открыться в пятницу, 8 мая.

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз объявил, что начиная с этой недели разрешено собираться до 20 человек на открытом воздухе, а также можно пообедать в ресторанах.

Техасский губернатор Грег Эббот объявил, что места проведения свадеб могут быть открыты вновь, но церемонии и приемы, проводимые в помещении, должны ограничивать занятость до 25%. По словам губернатора, ограничения не распространяются на проведение свадеб на открытом воздухе. И начиная с пятницы, парикмахерские, маникюрные салоны, солярии и бассейны в Техасе также будут открыты до тех пор, пока они соблюдают определенные правила.

В то же время, среди медиков и экспертов остается беспокойство в связи с незащищенностью населения. Как отметил в этой связи бывший директор Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) доктор Ричард Бессер, в стране до сих пор не обеспечена достаточная защита жителей от коронавируса.

“Мы сейчас не имеем достаточных возможностей для тестирования, чтобы выявлять очаги болезни. Мы не увеличили возможности для отслеживания тысяч и тысяч контактов (людей с теми, у кого подтвердился COVID-19 – ред.), мы не можем гарантировать безопасные места для изоляции или карантина”, – подчеркнул Бессер.