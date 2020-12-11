Из-за непогоды (сильного гололеда) в Украине произошла задержка движения некоторых поездов, а в аэропорту "Киев" отменили несколько рейсов.

Об этом проинформировали в пресс-службах аэропорта и “Укрзализныци”.

В пресс-службе Международного аэропорта “Киев” (“Жуляны”) сообщили, что из-за ухудшения погодных условий 10 декабря были отменены рейсы в Дортмунд (Wizz Air) и Запорожье (“Мотор Сич”), а самолет, направлявшийся из Вильнюса, вернулся в аэропорт вылета.

Сегодня, 11 декабря, отменен рейс в Мемминген (Wizz Air). А вылет рейса в Запорожье (“Мотор Сич”) задерживается.

“На взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне работает спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта. Поверхности обрабатываются гранулированным химреагентом”, – отметили в пресс-службе.

Пассажирам советуют следить за статусом своего рейса на онлайн-табло.

Что касается Международного аэропорта “Борисполь”, то накануне некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или было принято решение вернуться в аэропорты вылета.

По состоянию на 20:30 это были рейсы: Белавиа – BRU845, LOT – LOT7KU, Windrose – WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124.

По состоянию на 22:22 ряд самолетов успешно совершили посадку в “Борисполе”.

Как сообщили #Буквам в пресс-службе аэропорта, сегодня “рейсы принимаются согласно расписанию”. “В данный момент никаких задержек нет”, – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе “Укрзализныци” сообщили, что вчера из-за тяжелых погодных условий произошло обледенение токоприемников во многих регионах Украины.

В результате произошли задержки движения следующих поездов: №88 Ковель – Новоалексеевка, №86 Львов – Новоалексеевка, №6503 Коростень – Шепетовка, №6242 Фастов – Мироновка, №6037 Киев – Фастов. В среднем задержки составили до 1,5 ч.

“Железнодорожники оперативно наладили работу по устранению последствий непогоды: предоставляли вспомогательные локомотивы на замену и очищали токоприемники… Сейчас пассажирские поезда следуют по графику, железная дорога работает в штатном режиме. Ситуация с движением пассажирских и грузовых поездов полностью контролируется”, – сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе “УЗ” призвали пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры, выполнять правила поведения на вокзалах и станциях и внимательно слушать объявления на вокзалах, поскольку “в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки поездов”.