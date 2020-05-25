В одном из корпусов Александровской клинической больницы Киева, куда доставляют больных COVID-19, произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Около 19 часов в понедельник, 25 мая, в подсобном помещении на 6 этаже 6 корпуса Александровской клинической больницы на ул. Шелковичной 39/1 в Киеве произошел пожар.

В настоящее время пожар ликвидирован. В результате пожара был поврежден электрический щит и входные двери в подсобное помещение.

“Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС выведены на свежий воздух 15 человек”, — проинформировали в ГСЧС.