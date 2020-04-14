Сегодня в Александровской клинической больнице Киева скончались два пациента с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила в Facebook главврач Александровской больницы Людмила Антоненко.

“Мы потеряли двух пациентов — это мужчины в возрасте 48 и 74 года”, — сообщила Антоненко.

По словам главврача, оба пациента поступили в больницу в тяжелом состоянии и сразу были подключены к аппарату вентиляции легких.

“Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни более двух недель. За пациента 74 года мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы”, — отметила она.

Также главврач проинформировала, что в течение последней недели количество больных, госпитализированных в инфекционное отделение, возросло с 10 до 17 человек в сутки.

Медик не исключает, что количество госпитализированных продолжит расти после пасхальных праздников.

“Все средней и тяжелой степени тяжести. Не исключаем, что в ближайшее время мы можем иметь пик заболевания, особенно после пасхальных праздников, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан”, — подчеркнула Антоненко.