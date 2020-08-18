Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные автоматизированной системы наблюдений Национальной метеорологической службы США.
Рекордная температура была зарегистрирована в воскресенье днем, 16 августа, в малонаселенном районе Фернес-Крик.
Столбик термометра достиг отметки в 130 градусов по Фаренгейту (54,4 по Цельсию).
При этом влажность упала до 7 %.
Как отметили в метеорологической службе, эти данные являются предварительными и нуждаются в проверке и верификации.
“В случае подтверждения это будет самая высокая температура, официально зафиксированная с июля 1913 года, также в Долине Смерти”, – отмечается в сообщении службы.
По словам метеоролога Дэниэла Берка из бюро метеорологической службы в Лас-Вегасе, жара, которая охватила большую часть западных штатов США, будет сохраняться всю неделю.
По данным Всемирной метеорологической организации, в июле 1913 года в Долине Смерти была зафиксирована температура 134 градуса по Фаренгейту (56,7 по Цельсию). Также есть данные, что в городе Кебили (Тунис) в июле 1931 года температура достигала отметки в 131 градус по Фаренгейту (примерно 55 по Цельсию).
Однако современные метеорологи сомневаются в точности измерений столетней давности.
Историк климатических явлений Кристофер Берт, изучавший данный вопрос в 2016 году, пришел к выводу, что информация о почти 57-градусной жаре в 1913 году противоречит другим данным, собранным в то же время в регионе, сообщает агентство ВВС.
Также он усомнился в достоверности температурных измерений, полученных в Тунисе в колониальную эпоху.
Изменение климата спровоцировало повышение глобальных температур до новых максимумов. В Европе, на севере Испании температура воздуха побила все местные рекорды тепла в июле, а во Франции жара спровоцировала пожары на пшеничных полях.
В то же время в Арктике в июле ледяной покров сократился до рекордно низкого уровня из-за таяния.
СПРАВКА. Долина Смерти (Death Valley) — межгорная впадина в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна на западе США в штате Калифорния, к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада. В долине расположена самая низкая точка Северной Америки (86 метров ниже уровня моря). Долина также включает в себя большую часть национального парка “Долина Смерти”.
- Согласно исследованию международной группы ученых-археологов, климатологов и экологов, более 3 миллиардов человек будут проживать в непригодных для жизни районах с экстремально высокой температурой, если наша планета будет нагреваться в нынешних темпах в течение еще 50 лет.
- Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что глобальная температура на планете будет расти на 1 – 1,5 градуса каждые пять лет.