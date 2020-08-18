В Долине Смерти, что расположена в районе пустыни Мохаве (штат Калифорния, США), зафиксирована одна из самых высоких температур воздуха на планете за последнее столетие, а возможно, и за все время.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные автоматизированной системы наблюдений Национальной метеорологической службы США.

Рекордная температура была зарегистрирована в воскресенье днем, 16 августа, в малонаселенном районе Фернес-Крик.

Столбик термометра достиг отметки в 130 градусов по Фаренгейту (54,4 по Цельсию).

При этом влажность упала до 7 %.

Как отметили в метеорологической службе, эти данные являются предварительными и нуждаются в проверке и верификации.

“В случае подтверждения это будет самая высокая температура, официально зафиксированная с июля 1913 года, также в Долине Смерти”, – отмечается в сообщении службы.

По словам метеоролога Дэниэла Берка из бюро метеорологической службы в Лас-Вегасе, жара, которая охватила большую часть западных штатов США, будет сохраняться всю неделю.

По данным Всемирной метеорологической организации, в июле 1913 года в Долине Смерти была зафиксирована температура 134 градуса по Фаренгейту (56,7 по Цельсию). Также есть данные, что в городе Кебили (Тунис) в июле 1931 года температура достигала отметки в 131 градус по Фаренгейту (примерно 55 по Цельсию).

Однако современные метеорологи сомневаются в точности измерений столетней давности.

Историк климатических явлений Кристофер Берт, изучавший данный вопрос в 2016 году, пришел к выводу, что информация о почти 57-градусной жаре в 1913 году противоречит другим данным, собранным в то же время в регионе, сообщает агентство ВВС.

Также он усомнился в достоверности температурных измерений, полученных в Тунисе в колониальную эпоху.

Изменение климата спровоцировало повышение глобальных температур до новых максимумов. В Европе, на севере Испании температура воздуха побила все местные рекорды тепла в июле, а во Франции жара спровоцировала пожары на пшеничных полях.

В то же время в Арктике в июле ледяной покров сократился до рекордно низкого уровня из-за таяния.

СПРАВКА. Долина Смерти (Death Valley) — межгорная впадина в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна на западе США в штате Калифорния, к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада. В долине расположена самая низкая точка Северной Америки (86 метров ниже уровня моря). Долина также включает в себя большую часть национального парка “Долина Смерти”.