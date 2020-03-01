Об этом в Facebook сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, мужчина и его 28-летняя супруга вернулись в Ереван авиарейсом из Ирана.

Предварительный тест выявил у мужчины коронавирус, а результат жены был отрицательным.

Отмечается, что это был спецрейс по вывозу граждан Армении из Ирана.

“Люди, которые контактировали с пациентом, будут изолированы. Я также хотел бы отметить, что в самолете, которым пассажир прибыл из Тегерана, находились граждане Армении. Все они были в масках, а в аэропорту их сопровождали в специальном порядке, без лишних контактов”, – написал премьер-министр.

Он также подчеркнул, что все, кто был в самолете будут помещены на 30-дневный карантин в комфортабельную гостиницу и получат все необходимое для проживания.

Սիրելի հայրենակիցներ, մոտ երկու ժամ առաջ կորոնավիրուսով հիվանդացության հաստատված դեպք ունեցանք՝ ցավոք։ Պացիենտը ՀՀ 29… Опубліковано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Субота, 29 лютого 2020 р.

Никол Пашинян заверил, что принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение вируса. Он также призвал граждан сохранять спокойствие.