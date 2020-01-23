В Австралии разбился большой транспортный самолет Hercules C-130, который тушил пожары. На борту были трое членов экипажа – американские граждане.

Об этом сообщает ВВС.

Самолет пропал с радаров около 4:30 утра по киевскому времени (около 14:00 по местному времени) в районе Нового Южного Уэльса.

Позже стало известно, что он упал. Никому из членов экипажа не удалось спастись. Идентифицировать их пока не удалось, но известно, что они американские граждане.

Их наняли по контракту для борьбы с австралийскими пожарами.

Причина крушения пока еще не установлена.

Позже руководитель провинции Гладис Береджиклян заявил, что самолет разбился в Снежных горах, около Канберры.

Справка. Hercules C-130 – это американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Им владеет канадская воздушная пожарная компания Кулсон Aviation, которая работает в Австралии. Самолет может перевозить 15 тысяч литров воды или огнезащитных веществ. Самолеты Hercules C-130 используются силами США и Великобритании с 1950 годов.