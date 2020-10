Об этом пишет Reuters.

Группа ученых во главе с доктором Робином Биманом занималась картированием северного морского дна Большого Барьерного рифа на борту исследовательского судна института Falkor, когда они обнаружили риф.

Отмечается, что это первая подобная находка за более чем 120 лет. Используя подводного робота, команда подробно исследовала риф.

Выяснилось, что он имеет высоту почти 500 метров и ширину в 1,5 километра. Риф расположен на 40 метров ниже поверхности океана и примерно в шести километрах от края Большого Барьерного рифа.

Это открытие стало очень хорошей новостью на фоне того, как в начале этого месяца было обнаружено, что Большой Барьерный риф потерял более половины кораллов за последние три десятилетия.

On October 20th, scientists with the #EdgeGBR expedition uncovered a new detached reef to be added to the #GreatBarrierReef. The reef is 500m high, taller than the Eiffel Tower. #OzOceans2020 #NewReefGBR #KeepExploring #NewDiscovery pic.twitter.com/oiu0tVPe5B

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) October 25, 2020