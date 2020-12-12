В Австрии разрешили ассистированный суицид для тяжелобольных

В пятницу, 11 декабря, Конституционный суд Австрии постановил, что закон о запрете эвтаназии и всех видов ассистированного суицида нарушает право человека на самоопределение.

Об этом сообщает издание The Local.

Согласно решению суда, закон о запрете ассистированного суицида будет отменен в 2021 году.

В частности, в суд обратились врач и двое неизлечимо больных людей. Им удалось убедить судей в том, что ассистированный суицид необходим для некоторых случаев.

“Решение сознательно уйти из жизни должно уважаться законодательством”, – заявил глава суда Кристоф Грабенвартер.

Он также отметил, что выбор должен быть сделан “свободно, без какого-либо внешнего воздействия”.

Ассистированный суицид в Австрии будет разрешенным в случае, когда пациент самостоятельно принимает препараты для сокращения его жизни, а врач ему в этом только помогает. Однако медик должен точно выяснить, не повлияли ли на решение пациента другие факторы, например материальное положение.

Суд отметил, что перед ассистированным суицидом необходимо убедиться, что тяжелобольные, которые хотят умереть с врачебной помощью, имеют надлежащий уход.

До 2021 года в Австрии запрещен ассистированный суицид. За это преступление наказывают тюремным заключением сроком на пять лет.

Против легализации эвтаназии выступает руководящая коалиция страны. Законодатели уверены, что врачи и пациенты будут злоупотреблять процедурой.

В Новой Зеландии провели референдум, по предварительным результатам которого местные граждане поддержали легализацию эвтаназии.