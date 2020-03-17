Об этом Лукашенко заявил во время совещания с главами местной власти.
“Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус”, – сказал он.
При этом президент добавил, что пользоваться “рецептом” следует не в рабочее время.
Помимо того, Лукашенко также посоветовал чиновникам пойти в сауну.
“Сходите в сауну – сухую! Ну, если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при 60 градусах не выдерживает”, – пояснил он.
Лидер Беларуси также считает, что от коронавируса помогает работа.
“Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы… Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!” – рассказал он.
В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.
- Правительство приняло решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.
- Накануне стало известно, что в Киеве лабораторно подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19.
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Так, закрываются все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков.