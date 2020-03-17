Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса помогает водка, сауна и трактор.

Об этом Лукашенко заявил во время совещания с главами местной власти.

“Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус”, – сказал он.

При этом президент добавил, что пользоваться “рецептом” следует не в рабочее время.

Помимо того, Лукашенко также посоветовал чиновникам пойти в сауну.

“Сходите в сауну – сухую! Ну, если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при 60 градусах не выдерживает”, – пояснил он.

Лидер Беларуси также считает, что от коронавируса помогает работа.

“Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы… Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!” – рассказал он.

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В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.