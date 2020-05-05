В Беларуси в ближайшее время планируют определить дату предстоящих президентских выборов, которые состоятся уже летом, несмотря на эпидемию коронавируса.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Он не видит предпосылок для того, чтобы переносить выборы.

“У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок – конец августа”, – заявил Лукашенко.

Стоит отметить, что Лукашенко возглавляет Беларусь с 1994 года. В пятый раз его избрали президентом республики в 2015 году.

На данный момент ему 65 лет.