Об этом сообщил в Twitter старший редактор американского портала The Verge Том Уоррен.
Так в новой бета-версии операционной системы пользователи смартфонов от Apple получили возможность выбрать по умолчанию любой браузер. Ранее браузером по умолчанию был только Safari, разработанный компанией.
Уоррен отметил, что Google Chrome уже выпустил обновление, которое необходимо для того, чтобы такая возможность была предоставлена.
Microsoft Edge еще не обновили свое приложение.
you can now set Chrome as default browser on iOS 14 with beta 8 pic.twitter.com/vtU1Qhsy0a
— Tom Warren (@tomwarren) September 11, 2020
Чтобы изменить настройки, нужно скачать последнюю версию приложения Google Chrome из App Store. Затем в “Настройках” выбрать приложение Chrome или Safari и “Браузер по умолчанию”.
- Напомним, в июне компания Apple представила на конференции для разработчиков WWDC 2020 обновленную операционную систему iOS 14.
- На днях Apple официально объявила дату презентации, на которой представит свои новинки. Она состоится 15 сентября.