Пользователи бета-версии iOS 14 теперь могут выбрать браузер по умолчанию. Кроме Safari появился Google Chrome.

Об этом сообщил в Twitter старший редактор американского портала The Verge Том Уоррен.

Так в новой бета-версии операционной системы пользователи смартфонов от Apple получили возможность выбрать по умолчанию любой браузер. Ранее браузером по умолчанию был только Safari, разработанный компанией.

Уоррен отметил, что Google Chrome уже выпустил обновление, которое необходимо для того, чтобы такая возможность была предоставлена.

Microsoft Edge еще не обновили свое приложение.

you can now set Chrome as default browser on iOS 14 with beta 8 pic.twitter.com/vtU1Qhsy0a — Tom Warren (@tomwarren) September 11, 2020

Чтобы изменить настройки, нужно скачать последнюю версию приложения Google Chrome из App Store. Затем в “Настройках” выбрать приложение Chrome или Safari и “Браузер по умолчанию”.