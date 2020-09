Об этом сообщил в Twitter старший редактор американского портала The Verge Том Уоррен.

Так в новой бета-версии операционной системы пользователи смартфонов от Apple получили возможность выбрать по умолчанию любой браузер. Ранее браузером по умолчанию был только Safari, разработанный компанией.

Уоррен отметил, что Google Chrome уже выпустил обновление, которое необходимо для того, чтобы такая возможность была предоставлена.

Microsoft Edge еще не обновили свое приложение.

you can now set Chrome as default browser on iOS 14 with beta 8 pic.twitter.com/vtU1Qhsy0a

— Tom Warren (@tomwarren) September 11, 2020