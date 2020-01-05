Сегодня, 5 января, по всей Украине прогнозируются дожди со снегом, в южных областях дожди, температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, тепло будет по всей территории Украины – и днем, и ночью, – до +2 °C.

6 января ночью в некоторых областях температура опустился до -10 °C, днем будет ясно с небольшим морозом – до -1°C.

7 января на части Украины пройдет снег, ночью температура до -10 °C, днем – от -1 °C до +1°C. На остальной территории – солнечно, без осадков, в Крыму до +3°C.