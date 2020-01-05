Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, тепло будет по всей территории Украины – и днем, и ночью, – до +2 °C.
6 января ночью в некоторых областях температура опустился до -10 °C, днем будет ясно с небольшим морозом – до -1°C.
7 января на части Украины пройдет снег, ночью температура до -10 °C, днем – от -1 °C до +1°C. На остальной территории – солнечно, без осадков, в Крыму до +3°C.
- Ранее сообщалось, что из-за аномально теплой погоды, которая наблюдалась в декабре 2019 года, в Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима.
- 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Так, был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 °С. Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев.