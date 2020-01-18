Американская компания Boeing приняла решение полностью переписать программное обеспечение для самолетов 737 MAX, которые ранее запретили для эксплуатации после двух катастроф.

Об этом сообщил американский телеканал ABC News.

Ранее в компании планировали доработать софт, отвечающий за маневрирование самолета. Сообщалось, что именно из-за ошибок в программе в 2019 году разбились два самолета 737 MAX, в результате чего погибли 346 человек.

Новое программное обеспечение рассчитано на то, чтобы два отдельных бортовых компьютера 737 Max могли синхронизироваться друг с другом. Ранее один из бортовых компьютеров работал автономно и переключался на другой во время следующего полета.

Во время проведенных проверок выяснилось, что между бортовыми компьютерами на 737 Max, которые потерпели крушение, связи не было.

После того как софт полностью заменят, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США проведет аудит программного обеспечения перед сертификационными испытаниями.

На данный момент запрет на полеты 737 Max продлен до июня 2020 года.

За последний месяц Boeing не удалось зарегистрировать ни одного заказа на самолеты модели 737 Max. Как известно, в 2019 году в компании Boeing приняли решение на время прекратить выпуск самолетов модели 737 MAX. из-за авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. А вице-президент компании Эрик Линдблад, ответственный за их производство, принял решение уйти в отставку.

Отказавшись от выпуска этой модели, Boeing поставил всего 380 коммерческих самолетов в 2019 году. Это самый низкий уровень с 2007 года.