В Бразилии от коронавируса COVID-19 умер представитель изолированного племени яномама – группы коренных жителей Амазонии, которая известна своей удаленностью и уязвимостью перед новыми заболеваниями.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на министерство охраны здоровья Бразилии.

Это вызвало обеспокоенность по поводу воздействия коронавируса на коренное население региона.

15-летний подросток с 3 апреля находился на лечении в отделении интенсивной терапии в больнице города Боа-Виста, столице северного штата Рорайма. Тестирование выявило у мальчика коронавирус. Он скончался в минувший четверг.

Представители племени яномама проживают в тропических лесах и горах северной Бразилии и южной Венесуэлы. На сегодняшний день это самое большое относительно изолированное племя в Южной Америке, насчитывающее, согласно разным оценкам, до 38 тыс. человек.

Эксперты из бразильского Социально-экологического института (ISA) полагают, что вирус попал в племя из-за шахтеров, которые незаконно проникли на территорию коренных народов.

“Яномама, как и многие другие коренные народы, являются наиболее уязвимыми группами для воздействия COVID-19 и должны быть срочно защищены”, – говорится в заявлении.

В Ассоциации коренных жителей Бразилии сообщили, что подросток был третьим коренным жителем, который умер от коронавируса в стране.

Согласно последним данным, в Бразилии более 20 тысяч человек заразились коронавирусом, 1090 из них скончались.