Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на министерство охраны здоровья Бразилии.
Это вызвало обеспокоенность по поводу воздействия коронавируса на коренное население региона.
15-летний подросток с 3 апреля находился на лечении в отделении интенсивной терапии в больнице города Боа-Виста, столице северного штата Рорайма. Тестирование выявило у мальчика коронавирус. Он скончался в минувший четверг.
Представители племени яномама проживают в тропических лесах и горах северной Бразилии и южной Венесуэлы. На сегодняшний день это самое большое относительно изолированное племя в Южной Америке, насчитывающее, согласно разным оценкам, до 38 тыс. человек.
Эксперты из бразильского Социально-экологического института (ISA) полагают, что вирус попал в племя из-за шахтеров, которые незаконно проникли на территорию коренных народов.
“Яномама, как и многие другие коренные народы, являются наиболее уязвимыми группами для воздействия COVID-19 и должны быть срочно защищены”, – говорится в заявлении.
В Ассоциации коренных жителей Бразилии сообщили, что подросток был третьим коренным жителем, который умер от коронавируса в стране.
Согласно последним данным, в Бразилии более 20 тысяч человек заразились коронавирусом, 1090 из них скончались.
- Соединенные Штаты обошли Италию по количеству смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19.
- По состоянию на утро субботы общее количество умерших от коронавируса в мире составило 102 764 человека.