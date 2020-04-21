Об этом сообщает британское издание Independent.

По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, государством было выделено 20 миллионов фунтов оксфордским ученым для проведения клинических испытаний. Также 22,5 миллиона фунтов было выделено на параллельные исследования в лондонском Имперском колледжа.

“Вакцина из оксфордского проекта будет испытана на людях с этого четверга. В долгосрочной перспективе лучший способ победить коронавирус – это вакцина. Великобритания находится на передовой глобальных усилий. Мы вложили больше денег, чем любая другая страна, в глобальный поиск вакцины. И, несмотря на усилия во всем мире, две из ведущих разработок вакцин происходят здесь – в Оксфорде и Империале. Оба эти многообещающих проекта быстро прогрессируют, и я сказал ведущим их ученым, что мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их”, – рассказал министр.

Ранее ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.