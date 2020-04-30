Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета в Facebook.

Уточняется, что разрешено возобновить работу только тем заведениям, которые будут придерживаться противоэпидемиологических норм.

Уже с пятницы, 1 мая, в городе смогут открыться:

– магазины непродовольственных товаров, инструментов;

– мастерские по ремонту одежды, обуви, установке окон и дверей;

– рынки и ярмарки, цветочные магазины;

– летние площадки ресторанов;

– объекты спортивной инфраструктуры для тренировок.

При этом жителям города также будет разрешено посещать скверы и парки.

 

Фото: Facebook/Черкаська міська рада

  • Накануне Кабинет Министров на заседании принял решение о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков, но работать они смогут с соблюдением определенных условий.
  • Народный депутат от “Европейской Солидарности” Олег Синютка выразил мнение, что правительство намерено разрешить работу рынков на карантине из-за опасений по поводу возможного бунта.