Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета в Facebook.
Уточняется, что разрешено возобновить работу только тем заведениям, которые будут придерживаться противоэпидемиологических норм.
Уже с пятницы, 1 мая, в городе смогут открыться:
– магазины непродовольственных товаров, инструментов;
– мастерские по ремонту одежды, обуви, установке окон и дверей;
– рынки и ярмарки, цветочные магазины;
– летние площадки ресторанов;
– объекты спортивной инфраструктуры для тренировок.
При этом жителям города также будет разрешено посещать скверы и парки.
- Накануне Кабинет Министров на заседании принял решение о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков, но работать они смогут с соблюдением определенных условий.
- Народный депутат от “Европейской Солидарности” Олег Синютка выразил мнение, что правительство намерено разрешить работу рынков на карантине из-за опасений по поводу возможного бунта.