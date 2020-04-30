В Черкассах объявили о намерении открыть магазины, парикмахерские и летние площадки ресторанов уже с 1 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета в Facebook.

Уточняется, что разрешено возобновить работу только тем заведениям, которые будут придерживаться противоэпидемиологических норм.

Уже с пятницы, 1 мая, в городе смогут открыться:

– магазины непродовольственных товаров, инструментов;

– мастерские по ремонту одежды, обуви, установке окон и дверей;

– рынки и ярмарки, цветочные магазины;

– летние площадки ресторанов;

– объекты спортивной инфраструктуры для тренировок.

При этом жителям города также будет разрешено посещать скверы и парки.