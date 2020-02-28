В населенном пункте Гончаровское Черниговской области произошел пожар на военном полигоне, трое пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Уточняется, что на полигоне горели военные палатки.

“У смт Гончаровское Черниговского района на территории 242 общевоенного полигона оперативного командования “Север” военной части 3321 Министерства обороны Украины в 2 часа ночи 28 февраля произошел пожар двух военных палаток УСБ-56. Огнем уничтожены палатки. В результате пожара трое людей получили ожоги верхних конечностей”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что к тушению пожара не привлекались подразделения Службы по чрезвычайным ситуациям.

В данный момент устанавливаются причины возгорания и размеры причиненного ущерба.