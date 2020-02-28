Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Уточняется, что на полигоне горели военные палатки.
“У смт Гончаровское Черниговского района на территории 242 общевоенного полигона оперативного командования “Север” военной части 3321 Министерства обороны Украины в 2 часа ночи 28 февраля произошел пожар двух военных палаток УСБ-56. Огнем уничтожены палатки. В результате пожара трое людей получили ожоги верхних конечностей”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что к тушению пожара не привлекались подразделения Службы по чрезвычайным ситуациям.
В данный момент устанавливаются причины возгорания и размеры причиненного ущерба.
- 26 сентября 2017 года в населенном пункте Калиновка Винницкой области возник пожар и начались взрывы на военных складах с боеприпасами. В связи с этим воздушное пространство в радиусе 50 км в зоне взрывов на Винницкой области было закрыто. 22 ноября военная прокуратура Центрального региона установила, что на 48-й арсенал Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области перед пожаром частная фирма завезла легковоспламеняющиеся вещества и пожароопасные предметы.