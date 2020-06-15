В четверг, 18 июня, Верховная Рада рассмотрит новую программу действий Правительства, но после того, как народные депутаты отработают ее в профильных комитетах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Будет в четверг рассматриваться программа действий правительства, она уже поступила в Верховную Раду, должна быть обработана в комитетах. Я надеюсь, что в четверг мы сможем ее рассмотреть в зале Верховной Рады”, – сказал глава Парламента Дмитрий Разумков.

Кроме того, на этой неделе парламентарии должны рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме.

Законопроект инициирован президентом и определен как неотложный. “Поэтому думаю, что во вторник мы рассмотрим сокращение сроков, а уже в четверг, возможно, перейдем к рассмотрению в первом чтении”, – сказал Разумков.

Среди других важных законопроектов глава Парламента отметил инициативу о помощи креативным индустриям, кадровые вопросы.

“Надеюсь, что неделю будет плодотворным, эффективным и Верховная Рада поработает в пользу государства”, – подчеркнул Дмитрий Разумков.